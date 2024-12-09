Ürdün, Suriye'deki Siyasi Sürece Destek Veriyor

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Ürdünlü üst düzey yetkililer, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki siyasi süreci desteklediğini belirtti.

Ürdün Meclisinde konuyla ilgili gerçekleştirilen oturumda konuşan Başbakan Cafer Hassan, ülkesinin, Suriye halkının yanında yer aldığını, iradesine ve geleceklerine karar verme haklarına saygı duyduğunu söyledi.

Ürdün'ün tutumunun anlık olmadığını, Suriye krizinin başladığı 13 yıldan bu yana tutarlı ve köklü bir tutumları olduğunu ifade eden Hassan, "Ürdün yıllardır Suriye krizinin ülkenin birlik ve istikrarını koruyacak şekilde çözülmesinin gerekliliğini vurguladı. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği Ürdün ve tüm Arap bölgesinin stratejik açıdan çıkarınadır." dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Suriye'nin tüm halkı için güvenli ve istikrarlı olmasını, güvenlik ve refahını yeniden kazanmasını istediklerini belirtti.

Safedi, "Suriyeli kardeşlerimizin, ülkenin güvenliğini, birliğini, istikrarını ve egemenliğini koruyan, tüm vatandaşlarının güvenliğini garanti altına alan, eylemleri yıkıcı etkiler yaratan terör ve suç çetelerinden arındırılmış, kapsayıcı bir siyasi süreç başlatma çabalarını destekliyoruz." diye konuştu.

Bakan Safedi, Suriye'de halkın geleceğini, siyasi sistemini ve liderlerini seçebilmesi için yürütülecek siyasi süreci desteklediklerini vurguladı.

Ürdün Meclis Başkanı Ahmed es-Safedi de Suriye topraklarının güvenliğini, istikrarını ve birliğini koruyan her türlü siyasi çabaya destek verdiklerini, askeri çözümün yalnızca daha fazla kan, ölüm ve yıkım getireceğine inanan Kral 2. Abdullah'ın bunu çeşitli platformlarda ifade ettiğini kaydetti.