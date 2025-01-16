Ürdün, 13 yıllık bir aradan sonra 31 Ocak'tan itibaren Suriye'ye uçuşlarını yeniden başlatacağını duyurdu.
Ürdün Kraliyet Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, 31 Ocak 2025'ten itibaren Suriye'nin başkenti Şam'a uçuşların yeniden başlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, başkent Amman'dan Şam'a haftada 4 kez sefer düzenleneceği belirtildi.
Değişim talebiyle 2011 yılında başlayan protestolara Suriye rejiminin silahla müdahale etmesi nedeniyle 2012 yılında birçok havayolu şirketi Şam'a uçuşlarını durdurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Ürdün, Suriye Uçuşlarını Yeniden Başlatıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?