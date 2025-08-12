Ürdün, Suriye ve ABD Üçlü Görüşmesi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yapılması beklenen üçlü toplantıdan önce görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Safedi ile Şeybani'nin, Ürdün-Suriye-ABD toplantısı başlamadan önce başkent Amman'da bir araya geldiği belirtildi.

Üçlü toplantıda ise Suriye'deki mevcut durumun yanı sıra güvenlik, istikrar ve egemenliğin sağlanması, kardeş Suriye halkının taleplerinin karşılanması, tüm Suriyelilerin haklarının korunması, Süveyda'daki ateşkesin güçlendirilmesi ve krizin çözümüne dayalı yeniden inşa sürecine verilecek destek yollarının ele alınacağı kaydedildi.

Şeybani, Safedi ve Barrack, Ürdün'ün ev sahipliğinde 19 Temmuz'da da bir araya gelmişti.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.