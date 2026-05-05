Ürdün, Suriye ve Lübnan Enerji İşbirliği Anlaştı

05.05.2026 19:34
Ürdün, Suriye ve Lübnan enerji bakanları, işbirliğini güçlendirmek için anlaşmaya vardı.

Ürdün, Suriye ve Lübnan enerji bakanlarının enerji işbirliğini güçlendirme konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

Ürdün merkezli El-Memleke TV'nin haberine göre Ürdün Enerji Bakanı Salih Harabşe, Suriye ve Lübnanlı mevkidaşlarının katılımıyla düzenlenen üçlü toplantının ardından, Amman'da düzenlenen ortak basın toplantısında "taraflar arasında enerji iş birliğini güçlendirmeye yönelik bir anlaşmaya varıldığını" söyledi.

Harabşe, son dönemde teknik hazırlıkların tamamlandığını, gerekli sözleşmelerin imzalandığını ve gaz nakil hatlarının onarımı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Üç ülke arasında doğal gaz tedariki ve altyapı geliştirme konusunda iş birliğinin devam ettiğini söyleyen Harabşe, Ürdün'ün bu anlaşmadaki rolünün, enerji altyapısını kullanarak sıvılaştırılan doğal gazı ithal etmek ve ardından bunu Arap Gaz Boru Hattı üzerinden Suriye'ye iletmek olduğunu belirtti.

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir ortak basın toplantısında, "Ürdün ile enerji alanındaki iş birliği özgürleşmenin ilk gününden itibaren başladı. Ürdün ile yürütülen enerji iş birliği, Suriye'de elektrik akımının istikrarına katkı sağladı. Suriye ile Lübnan arasında elektrik bağlantısı için 4 hat hazır hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki toplantıya katılan Lübnan Enerji ve Su İşleri Bakanı Joseph Sada ise bu iş birliğinin sadece teknik bir koordinasyon çabası olmadığını, Lübnan için kapsamlı bir stratejik tercih ve enerji sektörünü daha sürdürülebilir temeller üzerine yeniden inşa etme vizyonu olduğunu söyledi.

Arap Gaz Boru Hattı, Mısır doğalgazını Ürdün, Suriye ve Lübnan üzerinden taşıyan yaklaşık 1200 kilometre uzunluğunda, 1,2 milyar dolar maliyetli bir Orta Doğu altyapı projesi olarak biliniyor. 2025 yılı itibarıyla Ürdün, bu hat üzerinden Suriye'deki Deyr Ali enerji santraline gaz tedarikine başladı.

Kaynak: AA

