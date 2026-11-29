Ürdün'de Devlet Güvenlik Mahkemesinin, ülkenin güneyindeki Kerek vilayetinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada yargılanan 3 sanık hakkında verdiği idam cezalarının Yargıtayca onandığı bildirildi.

Ürdün resmi televizyon kanalı Al-Mamlaka TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yargıtayın, Devlet Güvenlik Mahkemesinin davanın sanıkları hakkında verdiği hükmü onadığı aktarıldı.

Bu kararla, sanıklardan 3'ünün idam cezasına, diğer 2 sanıktan birinin 6, diğerinin ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılması kesinleşti.

Ne olmuştu?

Ürdün'ün Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi'ne 23 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 15 Kasım'da saldırıya ilişkin davada 3 sanık hakkında idam cezasına hükmetmişti.