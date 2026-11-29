Ürdün'ün Kerek vilayetinde kilise davasında 3 sanığın idam cezaları Yargıtayca onandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yargıtay, Ürdün'ün Kerek vilayetindeki kilise saldırısı davasında 3 sanık için verilen idam cezalarını onadı. Bu kararla 3 sanığın idam cezası, diğer 2 sanıktan birinin 6, diğerinin 3 yıl hapis cezası kesinleşti.
Ürdün'de Devlet Güvenlik Mahkemesinin, ülkenin güneyindeki Kerek vilayetinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davada yargılanan 3 sanık hakkında verdiği idam cezalarının Yargıtayca onandığı bildirildi.
Ürdün resmi televizyon kanalı Al-Mamlaka TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yargıtayın, Devlet Güvenlik Mahkemesinin davanın sanıkları hakkında verdiği hükmü onadığı aktarıldı.
Bu kararla, sanıklardan 3'ünün idam cezasına, diğer 2 sanıktan birinin 6, diğerinin ise 3 yıl hapis cezasına çarptırılması kesinleşti.
Ne olmuştu?
Ürdün'ün Kerek vilayetindeki Hamud Kilisesi'ne 23 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı.
Saldırının ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti.
Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, 15 Kasım'da saldırıya ilişkin davada 3 sanık hakkında idam cezasına hükmetmişti.
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