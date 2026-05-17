Ürdün ve Avustralya Askeri İşbirliği Görüşmesi

17.05.2026 19:17
Kral 2. Abdullah, Avustralya Başbakan Yardımcısı ile askeri işbirliğini görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles'ı kabul ederek, askeri işbirliğini görüştüğü belirtildi.

Ürdün Kraliyet Divanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın, başkent Amman'daki Hüseyniye Sarayı'nda Marles ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Kabulde, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

Görüşmede, Ürdün ve Avustralya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra "askeri ve güvenlik konularında çeşitli alanlarda işbirliğini artırmanın yollarının ele alındığı" aktarıldı.

Kral 2. Abdullah'ın, ABD ve İran arasındaki ateşkesin sürdürülmesi konusunda "uluslararası çabaların yoğunlaştırılması" meselesini ele aldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
