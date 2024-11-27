Ürdün ve Mısır'dan İsrail'e Gazze Çağrısı

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Ürdün ve Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulması ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, birkaç saat süren Kahire ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah ile Sisi, Kahire'deki görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

İki lider, Gazze Şeridi'ne "insani yardımların artırılması, bu yardımların engellenmeden ve gecikmeden ulaştırılması, insani felaketin daha da derinleşmesinin önlenmesi" için yardımların ulaştırılmasının garanti edilmesi gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) "kilit rol üstlendiğine" dikkati çeken Mısır ve Ürdün liderleri, Gazze'ye insani yardımların desteklenmesi için 2 Aralık'ta Kahire'de düzenlenecek bakanlar düzeyindeki konferansın başarılı olmasını umduklarını ifade etti.

Ürdün Kralı ve Mısır Cumhurbaşkanı, "Filistin meselesinin tasfiye edilmesi ya da Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılması" yönündeki girişimleri tamamen reddettiklerini bir kez daha teyit etti.

İkili, "1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının, iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ve bölgedeki istikrarın yeniden sağlanması için temel bir gereklilik olduğunu" vurguladı.

Ürdün Kralı, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik tek taraflı uygulamalarının ve Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları hedef alan saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca iki lider, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve Lübnan halkının yanında durulması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 960'ı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 823 kişi öldü, 15 bin 859 kişi yaralandı.