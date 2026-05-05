Ürdün ve Pakistan'dan ABD-İran Ateşkesi Çabası

05.05.2026 20:42
Ürdün ve Pakistan, ABD ile İran arasındaki krizi sona erdirmek için ateşkes çabalarını görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın, ABD ile İran arasındaki mevcut krizi sona erdirecek ateşkes anlaşmasına yönelik çabaları görüştüğü bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ile İran arasında mevcut ateşkese dayalı ateşkes anlaşmasına ulaşma çabalarının yanı sıra bölgedeki güvenlik ve istikrarı yeniden tesis edecek kapsamlı çözüm üretme girişimleri ele alındı.

Ürdün ile Pakistan arasındaki kardeşane ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi konularının da görüşüldüğü görüşmede ayrıca her iki ülkenin de bölgesel ve uluslararası konularda istişare ve koordinasyonun sürdürülmesini önemsediği vurgulandı.

Safedi, Pakistan'ın gerilimi sona erdirmeye ve bunun bölgesel ve uluslararası yansımalarını azaltmaya yönelik çabalarını takdir etti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
