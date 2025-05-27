Ürdün ve Suriye Ekonomik İşbirliği İçin Toplandı

Ürdünlü ve Suriyeli yetkililer, yatırım, ticaret ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda işbirliği ve koordinasyonu kuracak bir yol haritası geliştirmeye çalışıyor.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Ticaret Odaları Federasyonu ile Ürdün Ticaret Odası arasında Şam'da bir toplantı yapıldı.

Katılımcılar; yatırım, ticaret, ulaştırma, nakliye, sanayi, tarım, bankacılık ve gıda endüstrileri alanlarında Suriye ile Ürdün arasında gelecekte işbirliğini ve koordinasyonu tesis edecek bir yol haritası geliştirmenin önemini vurguladı.

Toplantıda, Suriye-Ürdün İş Konseyi ile ekonomik faaliyetlerin önündeki engelleri tespit edip çözüm önerecek sektörler arası komiteler oluşturulması kabul edildi.

Suriye ve Ürdün ticaret odaları arasında koordinasyon ofisinin kurulması kararlaştırıldı ve Suriyeli iş adamı ve sanayicilerin Ürdün'e erişim sağlamasının kolaylaştırılması konusunda mutabakata varıldı.

Suriye Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ala Ömer el-Ali, ülkesiyle Ürdün arasındaki ekonomik ilişkilerin Esed rejimi döneminde karşılaştığı aksilikler nedeniyle gerilediğine işaret ederek, bu ilişkilerin yeniden iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

El-Ali, Suriye ile Ürdün arasındaki ekonomik ilişkilerin canlanmasının ortak işbirliğini geliştirerek ve rekabeti artırarak her iki tarafa da fayda sağlayacağını belirtti.

İki ülkenin karşılaştığı ekonomik zorluklara değinen El-Ali, karşılıklı çıkarlara ulaşmanın koordinasyon içinde çalışılmasını gerektirdiğini söyledi.

El-Ali, toplantının Ürdün ile Suriye arasında kalıcı iletişim kanallarının oluşturulmasının, ticaretin geliştirilmesinin ve özellikle ithalat ile ihracat konusunda ortaklık anlaşmalarının güçlendirilmesinin önünü açtığını belirtti.

14 yıl sonra tarihi ziyaret

Ürdün Ticaret Odası Başkanı Halil Muhammed el- Hac Tevfik de 14 yıl aradan sonra ticaret heyetinin Suriye'ye yaptığı ziyareti "tarihi" olarak niteledi.

Tevfik, Ürdünlü iş adamları ve sanayicilerin iki ülkenin de çıkarına hizmet edecek ve Suriye halkı için yeniden inşa, refah ve ilerlemenin yolunu açacak yeni bir ekonomik çalışma ve işbirliği aşamasında yer almayı istediklerini kaydetti.

İki ülke arasında hayati alanlarda ticari ortaklıklar yoluyla özel sektördeki işbirliğinin önemine vurgu yapan Tevfik, Suriye'de ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasının önemli olduğunu, iki ülkedeki şirketlerin çalışmalarını aksatabilecek her türlü engelin aşılması için daha fazla iletişim ve işbirliği gerektiğini aktardı.