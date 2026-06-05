Ürdünlü öğrenciler motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ürdünlü öğrenciler motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Ürdünlü öğrenciler motosiklet kazasında hayatını kaybetti
05.06.2026 10:55
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KARABÜK'te refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23), hayatını kaybetti.

KARABÜK'te refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletteki Ürdün uyruklu üniversite öğrencileri Mohammed Ömer Abdelaziz Salman (24) ve Zahid Ali Abdallah Alsmadi (23), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. Mohammed Ömer Abdelaziz Salman idaresindeki 78 MA 0851 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbarLA kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Ürdün uyruklu Karabük Üniversitesi öğrencileri olan Salman ve Alsmadi'nin öldüğü belirlendi. 2 öğrencinin cansız bedeni, inceleme sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, motosikletin sürücüsü Salman'ın sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ürdünlü öğrenciler motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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