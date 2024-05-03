Üreme öncesi carettaların yuva yaptığı sahili öğrenciler temizledi - Son Dakika
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Üreme öncesi carettaların yuva yaptığı sahili öğrenciler temizledi

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Sahili'nde, üreme öncesi olan deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı alanı temizlemek için Arpaçbahsiş Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri çalışma yaptı. Öğrenciler, sahildeki odun parçaları ve plastik atıkları topladı. Öğretmenler, bu alanın temiz kalmasının önemine dikkat çekti ve deniz kaplumbağalarının bu bölgeye yumurtalarını bırakarak yeni bir neslin devamını sağladığını belirtti.

03.05.2024 19:14
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Üreme öncesi carettaların yuva yaptığı sahili öğrenciler temizledi

MERSİN - Akdeniz'in simgesi caretta carettaların yumurtalarını bırakmak için kumsala çıkmaya başlayacak olması nedeniyle Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler, üreme alanlarını temizledi.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin'de yer alıyor. Mayıs ayından itibaren Temmuz'a kadar anaç kaplumbağalar tarafından yumurtaların bırakılacak olması nedeniyle her yıl olduğu gibi bu sene de belirli aralıklarla sahillerde temizlik yapılıyor. Bu çerçevede Arpaçbahsiş Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri de her yıl yaklaşık 300 kaplumbağanın yumurta bıraktığı Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün 3 kilometrelik sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Daha çok odun parçaları ve plastik atıklarla karşılaşan öğrenciler, tek tek onları topladı.

Deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında olduklarını belirten öğretmenlerden Serdar Kuş," Türkiye'de bu yumurtlama alanlarının çok az sayıda olduğunu biliyoruz. Alata sahili de carettalar için geniş bir alan.Bizlerde öğrencilerimizle beraber buraya gelerek temizlik yapmak istedik. Çünkü carettalar hassas hayvanlar, atıkların onlara engel olacağını düşündük" dedi.

Temmuz ayından itibaren de yavruların yumurtadan çıkacağına dikkat çeken Kuş, alanın temiz kalmasının önemine değindi.

Arkadaşlarıyla birlikte temizlik çalışmasına katılanlardan lise son sınıf öğrenicisi Ayşenur Başkurt ise deniz kaplumbağalarının bu bölgeye yumurtalarını bırakarak yeni bir neslin devamını sağladığını kaydetti.

Öğrencilerden ise Melih Buğra Özçelik de," Deniz kaplumbağaları için çok önemli bir yer alan Alata Sahili'ni temizliyoruz. Daha önce bu bölgeyi gezmiştik, bir katkımız olsun diye tekrar geldik. Dal parçaları, plastik atıklar o hayvanları çok zora sokuyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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