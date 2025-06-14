Üreten Kadınlar Kermes Etkinliği Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

(ANTALYA)- Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği 'Üreten Kadınlar Kermes Etkinliği'nin kapanış törenine katıldı. Törende katılımcı kadınlar ile bir araya gelen Kotan, "Kadınların emeğini görünür kılmak için çalışıyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer aldığı bir Konyaaltı'nın adımlarını hep birlikte atıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı Cem Kotan, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin 11-12-13 Haziran günlerinde Kent Meydanı'nda düzenlediği 'Üreten Kadınlar Kermes Etkinliği'nin kapanış törenine katıldı. Kadınların el emekleriyle ürettiği ürünlerin satışa sunulduğu kermes alanındaki stantları gezerek vatandaşlarla buluşan Kotan, yoğun ilgi ile karşılandı. Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, Başkan Kotan'a kermesin ilk anından son anına kadar gösterdiği katkı ve destek için teşekkür etti. Kermes, çeşitli konser ve dans etkinlikleriyle sona erdi.

"Kadınların emeğini görünür kılmak için çalışıyoruz"

Kermes etkinliğinin kapanış töreninde konuşan Başkan Cem Kotan, "El emeği ürünlerin her birinde, cesaret, sabır ve üretkenliğin izleri var. Bu güzel etkinlikte emeği olan Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanımız Özlem Saday'a, tüm kadınlara ve buraya gelip alışveriş yaparak destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Hem Konyaaltı Belediye Başkanı hem de Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı olarak bu tür etkinlikleri daha da arttırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak, kadınların üretimini desteklemeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kadınların emeğini görünür kılmak için çalışıyoruz. Kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer aldığı bir Konyaaltı'nın adımlarını hep birlikte atıyoruz" dedi.