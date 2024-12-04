Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde otomobille, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 16'sı öğrenci 23 kişi yaralandı.
F.M. idaresindeki 51 ER 650 plakalı otomobille H.D'nin kullandığı Kapadokya Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 38 AJC 719 plakalı minibüs, Ürgüp Devlet Hastanesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16'sı öğrenci 24 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçların yoldan kaldırılmasıyla kapanan yol, trafik akışına açıldı.
Otomobildeki yaralılardan Semiha Durakçı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Ürgüp'te Ölümcül Kaza: 1 Ölü, 23 Yaralı - Son Dakika
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