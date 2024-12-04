Ürgüp\'te Servis Midibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 29 Yaralı

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NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 29 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ürgüp ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Ürgüp'ten Kayseri'ye doğru giden Hamdi D. yönetimindeki 38 AJC 719 plakalı üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs ile Ferhat B. yönetimindeki 51 ER 659 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 29 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Midibüste bulunan Özge Ekinci, "Arkada oturduğum için çok bir bilgim yok ama otomobil önümüze çıktı. O şekilde de servis devrildi. Okuldan çıktık. Ürgüp'ten Kayseri'ye gidiyorduk" dedi.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.