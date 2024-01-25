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Ürgüp'teki otelde balayı tatili yapan çiftin ölümüyle ilgili yargılama başladı - Son Dakika
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Ürgüp'teki otelde balayı tatili yapan çiftin ölümüyle ilgili yargılama başladı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölü bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık otel işletmecisi Emin A. ile tutuksuz sanıklar otel müdürü Tayfun U. ve ön büro görevlisi Ahmet K, mahkemede hazır bulundu. Duruşmada, çiftin yakınları da yer aldı. Sanıkların avukatları ve müşteki avukatları da duruşmada savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 22 Şubat'a erteledi.

Ürgüp\'teki otelde balayı tatili yapan çiftin ölümüyle ilgili yargılama başladı
25.01.2024 - 13:07,  Güncelleme: 13:08
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölü bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık otel işletmecisi Emin A. ile tutuksuz sanıklar otel müdürü Tayfun U. ve ön büro görevlisi Ahmet K, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Çiftin yakınları, duruşma salonuna Akbaş çiftinin çerçeveli fotoğrafıyla katıldı.

Tutuklu sanık Emin A, savunmasında, kiralayarak işletmeciliğini yaptığı otelin yapısal sorunlarını bilmediğini öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Müşteki avukatı Mustafa Ateş ise olayın gerçekleştiği gün rüzgar nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin olabileceği yönünde ilgili kurumlarca uyarı yayınladığını, daha öncesinde baca ve kazanda sorun yaşandığı iddia edilen otel yetkililerinin risk altındaki odaları boşaltarak tedbir almadıklarını savunarak, olayda olası kast ihtimali olduğunu ve sanık Tayfun U'nun da tutuklanmasını istedi.

Sanık Emin A'nın avukatı İlknur Acar da binanın yapım aşamasında işçiliğe dayalı hatalar olabileceğini, basit onarım izniyle yapılıp otel ruhsatı alan binayı kiralayan müvekkili Emin A'nın suçsuz olduğunu savundu.

Otel binasının Emin A. tarafından kiralanmadan önce Akbaş çiftinin hayatlarını kaybettiği odanın, depodan odaya dönüştürüldüğünün belirlendiğini ileri süren Acar, olası kast suçunun kabul edilemez olduğunu, lodos ortaya çıktığında hiçbir binanın kaloriferini kapatıp, kazanını söndürmediğini öne sürdü.

Avukat Acar, otelin kiralanmasının ardından yetkili kurumlara başvuru yapıldığını, gerekli izinlerin alınması ve denetimlerin yapılmasının ardından işletmenin açıldığını öne sürerek, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Emin A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 22 Şubat'a erteledi.

Olay

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 14 Mart'ta yaşanan olayda, otelde konaklayan Akbaş çiftinden haber alamayan görevliler, çifti odalarında hareketsiz bulmuştu.

Otele çağrılan sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, jandarma, otelin işletmecisi Emin A, otel müdürü Tayfun U. ile ön büro görevlisi Ahmet K'yi gözaltına almıştı.

Serbest bırakılan şüphelilerden Emin A. itiraz üzerine tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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