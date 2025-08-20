Uribe'nin Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uribe'nin Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

20.08.2025 04:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da Alvaro Uribe'nin ev hapsi cezası, temyiz süreci boyunca kaldırıldı.

Kolombiya'da eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin, "yargıyı yanıltmaya teşebbüs etmek" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak" suçlarından çarptırıldığı ev hapsi cezasının, temyiz başvurusu sonuçlanana kadar kaldırılmasına karar verildi.

Kolombiya basınına göre, Anayasa Mahkemesi, Uribe'nin tutukluluğunun temyiz başvurusu sonuçlanana kadar devam etmesinin anayasal haklarını ihlal ettiğini belirterek, serbest bırakılmasına karar verdi.

Uribe'nin avukatları, mahkemenin kararının ardından müvekkillerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Uribe'nin kurucusu olduğu Demokratik Merkez Partisi'nin milletvekilleri de eski cumhurbaşkanı için destek mesajları paylaştı.

Eski Cumhurbaşkanı Uribe'nin, bazı eski paramiliter tanıkları, Senatör Ivan Cepeda aleyhine ifade vermeleri için etkilemeye çalıştığı ve bu girişimlerin mahkeme sürecini manipüle etme amacı taşıdığı belirlenmişti.

Bogota 44. Ceza Mahkemesi Yargıcı Sandra Heredia, 1 Ağustos'ta Uribe'yi "yargıyı yanıltmaya teşebbüs" ve "tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalıştığı" gerekçesiyle suçlu bularak, 12 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kolombiya tarihinde ceza alan ilk eski cumhurbaşkanı olan Uribe'nin cezasını, yaşlılığı ve sağlık durumu nedeniyle evinde çekmesine karar verilmişti.

Uribe'nin avukatları ise ev hapsi cezası alan eski cumhurbaşkanının serbest bırakılması için 11 Ağustos'ta Anayasa Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anayasa Mahkemesi, Alvaro Uribe, Kolombiya, Ev hapsi, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uribe'nin Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi
’’Ölümü hissettim’’ diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı ''Ölümü hissettim'' diyen Almeda Baylan yaşadığı korkunç kazayı anlattı

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 04:15:20. #7.13#
SON DAKİKA: Uribe'nin Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.