Urla açıklarında lastik bottaki 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen lastik botta 7'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 7'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik gemisi ile bot ekipleri, hareket halindeki lastik botu durdurarak 7'si çocuk 37 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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