Urla Bağ Yolu, 2025 Yeşil Destinasyonlar Halkın Seçimi Ödülü\'nde Finale Kaldı

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(İZMİR) - "2024 Yeşil Destinasyonlar En İyi 100 Hikaye" listesine seçilen Urla Bağ Yolu, şimdi de 2025 Yeşil Destinasyonlar Halkın Seçimi Ödülü için finale kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Urla Belediyesi ve Urla Bağ Yolu Derneği ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirilen başvuru ile Urla Bağ Yolu; 2024 Yeşil Destinasyonlar En İyi 100 Hikaye (Green Destinations Top 100 Good Practice) arasına seçildi. 2023 yılında Efeler Yolu'nun yer aldığı listeye, 2024 yılında Urla Bağ Yolu ile girildi.

Urla Bağ Yolu, şimdi de 2025 Yeşil Destinasyonlar Halkın Seçimi Ödülü (2025 Green Destinations People Choice Award) için finale kaldı. Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin'de düzenlenecek ödül töreninde Halkın Seçimi Ödülü için oy verme işlemi de başladı.

Oylama 25 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek

Yarışma kapsamında her destekçi günde bir kez oy kullanabilecek. Oylama, 25 Ocak 2025 tarihine kadar sürecek.

'https://opavote.com/en/vote/5100820134100992' bağlantısından gerçekleştirilecek oylama ile birinci seçilen destinasyona ödülü mart ayında düzenlenecek ITB Berlin turizm fuarında verilecek.

Sertifikasyon çalışmaları sürüyor

Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne (GSTC) üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konsey tarafından verilen Sürdürülebilir Turizm Destinasyonu Sertifikası almak için de çalışmalarına devam ediyor. 2024'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü tarafından GSTC akreditasyon kuruluşu olan Green Destinations ile başlatılan çalışmalarda, Selçuk ve Urla sertifikasyon çalışmaları paydaşlarla yürütülüyor.

50'den fazla program ortağı tarafından destekleniyor

Yeşil Destinasyonlar (Green Destinations), dünya genelinde sürdürülebilirliğe bağlı destinasyonların en büyük ağı ve 50'den fazla program ortağı tarafından destekleniyor. Her yıl Yeşil Destinasyonlar tarafından düzenlenen En İyi 100 Hikaye (Top 100 Good Practice) yarışması, turizm profesyonellerinden gezginlere kadar tüm turizm sektörüne ilham verici örnekler sunmayı amaçlıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen en iyi sürdürülebilir turizm hikayeleri bu platformda bir araya getiriliyor. Bu hikayeler aracılığıyla, destinasyon yönetim organizasyonları, karşılaştıkları sürdürülebilir kalkınma zorluklarına ve sorunlarına yönelik geliştirdikleri çözümlerle tanınıyor.

Halkın Seçimi Ödülü (People Choice Award) ise 2024 yılı için En İyi 100 Hikaye listesine giren tüm katılımcıların halk tarafından seçilmesine olanak tanıyor. Herkes, Green Destinations internet sitesi üzerinden çevrim içi bir oylama formu aracılığıyla favori destinasyonlarını seçebiliyor.

"Urla'nın Şarap Mirasını Keşfetmek: Urla Bağ Yolu'nun Doğuşu"

Urla Bağ Yolu, 2013 yılında bölgede artan şarap üreticilerini desteklemek amacıyla yedi yerel kuruluş tarafından kuruldu. Proje ile Urla'nın tarihi şarap kültürünü canlandırmak, şarap üreticileri arasında iş birliğini artırmak ve sürdürülebilir yerel kalkınmayı teşvik etmek amaçlanıyor. 10 farklı şarap üreticisinin yer aldığı rota, kültürel mirası koruma ve çevre dostu uygulamaları öne çıkararak sürdürülebilir turizm için de bir model haline geldi. Urla Bağ Yolu turizm sezonunu uzattı, bölgesel ekonomik büyümeye katkı sağladı.