Urla Belediye Başkanı Balkan, itfaiyecilerle yangın riski ve yaz hazırlığını konuştu - Son Dakika
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Urla Belediye Başkanı Balkan, itfaiyecilerle yangın riski ve yaz hazırlığını konuştu

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Urla Belediye Başkanı Balkan, itfaiyecilerle yangın riski ve yaz hazırlığını konuştu
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Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İtfaiye Haftası kapsamında Urla İtfaiye Grubu'nu ziyaret ederek itfaiye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi. Balkan, Urla'nın yüksek yangın riski nedeniyle yaz hazırlıklarının sürdüğünü, itfaiyecilerin fedakarlığını vurguladı.

(İZMİR) - Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İtfaiye Haftası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Urla İtfaiye Grubu'nu ziyaret ederek itfaiye personeliyle kahvaltıda bir araya geldi.

Düzenlenen kahvaltı programına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman, Yeni Parti Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, Belediye Meclis Üyeleri, şube müdürleri, amirler ve itfaiye personeli katıldı.

Kahvaltıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla'nın yüksek yangın riski taşımasından dolayı yaz aylarına hazırlık sürecinde özel hassasiyetle çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Yangınlarla mücadelede hızlı ve etkin müdahalenin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Balkan, "Urla'mızın yangın bölgesi olmanın getirdiği hassasiyetin farkındayız. Yangınların önlenmesi, olası yangınlara hızlı müdahale edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu mücadelede en ön safta görev yapan itfaiye emekçilerimizin ortaya koyduğu fedakarlık ve özveri çok kıymetli" dedi.

Başkan Balkan, başta yangınlar olmak üzere her türlü acil durumda can güvenliğini sağlamak için görev yapan itfaiye personeline teşekkür ederek, "Gece gündüz demeden, kendi canlarını hiçe sayarak yangından afete, kazadan acil durumlara kadar ihtiyaç duyduğumuz her zaman yardımımıza koşan tüm kahraman itfaiye emekçilerimizin haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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