Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı Yapıldı

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(İZMİR) - Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı, STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımı ile Urla Eski Tamirhane Binası'nda yapıldı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, vizyonlarının Urla'nın doğal, kültürel ve tarihi değerlerini koruyarak yaşatan, yerel kimliği ve yarattığı sinerji ile dünya çapında yeni bir etki ve etkileşim yaratma gücüne sahip bir belediye oluşturmak olduğunu belirtti.

Urla Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Planlama Ajansı (İZPA)'nın desteklediği "Urla Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı Çalıştayı" Eski Tamirhane Binası'nda düzenlendi. Çalıştayda beş temel alana ilişkin oluşturulan; Alt Yapı ve Üst Yapı Belediyeciliği, Adil ve Eşitlikçi Kalkınma, Dijital Demokrasi, Kapsayıcı Sağlık, Çoklu Krizlere Dirençli Kent masalarında konuya ilişkin belirlenen çerçevede müzakereler yapıldı. Bir gün içinde eş zamanlı mevcut durum ve vizyon eksenlerinde yapılan çalıştay ayrıca rapor olarak da yayınlanacak.

Çalıştaya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın yanı sıra İzmir Planlama Ajansı Başkanı (İZPA) Prof.Dr. Koray Velibeyoğlu, kentte yaşayan eski milletvekilleri, geçmiş dönem belediye başkanları, STK Başkanları ve Oda Başkanları katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla'nın gelecekteki nüfus projeksiyonunda ihtiyaç olan projelerini ve stratejisini belirlemek için düzenledikleri çalıştayın öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, "Zira, bir kentin yol haritasını ancak ve ancak o kentte yaşayanların, o kentin tüm güçlü ve zayıf yönlerini bilenlerin oluşturabileceğine inanıyorum. Sizler bizlerle birlikte bu kentte yaşayan, kentin sorunlarını da çözümlerini de bilenlerdensiniz. Bizler bu göreve katılımcı, şeffaf, demokratik yönetişim anlayışını ortaya koymak için geldik. Bu bağlamda ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın karar verme süreçlerine ortak olması bizler için çok kıymetli. ve halkın bu katılım hakkını kullanabilmesinin en iyi yollarından biri, yerel yönetimlerin stratejik planlama süreçlerine aktif ve etkili bir şekilde katılmasıdır" dedi.

"Çevreye duyarlı hizmetler sunacağız"

Hedeflerinin Urla'yı kültür, sanat, turizm, eğitim, tarih ve gastronomi kenti olarak akıllara kazımak olduğunun altını çizen Başkan Balkan, "Oluşturacağımız stratejik planda belediye yönetim anlayışımızın da kriterleri yer alacak. Biz yerel yönetim olarak; Urla coğrafyasının ve insanının zenginliğini adil, çevik, sürdürülebilirlik odaklı küresel çözümler üreterek yöneten, toplumsal dayanışmayı ve gayreti örgütleme, ortaklaşabilme, ekipleşebilme becerileri ile öne çıkan, evrensel sözü, sesi olan kendi örgüt yapısı içindeki birimlerin ve dış paydaşlarla olan ağ yapıların ilişki ve iletişiminde güçlü, bu ağların etkileşiminin yarattığı enformasyonu en etkin şekilde işlemeye, geliştirmeye ve modellemeye odaklanan, sahip olmayı değil, birlikte var olmayı amaçlayan, yaşamdaşlık kültürünü benimsemiş rol model kurumlardan biri olmaya aday bir belediye olma hedefleriyle kollarımızı sıvadık. Bizim vizyonumuz; Urla'nın doğal, kültürel ve tarihi değerlerini koruyarak yaşatan, yerel kimliği ve yarattığı sinerji ile dünya çapında yeni bir etki ve etkileşim yaratma gücüne sahip bir belediye oluşturmaktır. Bizim misyonumuz; Urla'daki tüm canlıların doğal yaşam döngüsü içinde refahını artıran, toplumsal barış ve dayanışmayı öncelikleyen, teknolojiyi etkin kullanan, tasarım odaklı, çevreye duyarlı hizmetler sunan, yaşam kalitesinin toplum içinde daha adil dağılımını sağlayacak sosyal politikalar oluşturan bir yerel yönetim modeli geliştirmektir" ifadelerini kullandı.

İzmir Planlama Ajansı Başkanı (İZPA) Prof.Dr. Koray Velibeyoğlu da çalıştayda yaptığı konuşmada İzmir'in yeni bir çevre düzeni planına ihtiyacı olduğunu belirterek, "Genişleyen ve büyüyen kentin yeni bir plana ihtiyacı var. Burada önümüzdeki 5 yıla bakarken 50 yılın bakış açısına da bakmak lazım" dedi.

Konuşmaların ardından Dr. Öğr. Üyesi Pelin Özden, çalıştayın metodolojisini katılımcılara aktardı. Çalıştay, sonuç ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.