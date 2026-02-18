Urla Belediyesi, Ramazan Ayında Mahalle ve Köylerde İftar Programları Düzenleyecek

(İZMİR) - Urla Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini, birlik ve dayanışma ruhunu ilçe genelinde yaşatmak amacıyla mahalle ve köylerde iftar programları düzenleyecek.

Ramazan ayı süresince farklı noktalarda kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar bir araya gelerek aynı sofrayı paylaşacak. Toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi hedefleyen Ramazan sofrasının ilk iftar yemeği 19 Şubat Perşembe günü Balıklıova Köyü'nde gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı bir aydır. Bizler de Urla Belediyesi olarak bu dayanışmayı ilçemizin dört bir yanında hemşehrilerimizle birlikte yaşamak istiyoruz. Kuracağımız iftar sofralarında gönüllerimizi birleştirecek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu sofralarda buluşmaya davet ediyorum" dedi.