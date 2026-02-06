Urla'nın Dört Bir Yanında Eş Zamanlı Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Urla'nın Dört Bir Yanında Eş Zamanlı Çalışmalar Devam Ediyor

06.02.2026 13:54  Güncelleme: 15:13
Urla Belediyesi, ilçenin sel ve taşkınlara karşı daha dirençli hale gelmesi için dere ıslahı, yol açma ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Hedef, iki yıl içinde derelerin yüzde 90'ını ıslah etmek ve ulaşımı güvenli hale getirmek.

(İZMİR) - Urla Belediyesi, ilçeyi sel ve taşkınlara karşı daha dirençli hale getirmek ve ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla dere ıslahı, yol açma ve yol yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda İçmeler Mahallesi'nde bulunan üç derede yürütülen ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sel ve taşkın riskini en aza indirmeyi hedefleyen çalışmalar doğrultusunda, iki yıl içerisinde Urla genelindeki derelerin yüzde 90'ının ıslah edilmesi planlanıyor. Bu çalışmalarla birlikte ilçenin daha güvenli ve dayanıklı bir altyapıya kavuşması amaçlanıyor.

İçmeler Mahallesi'nde ayrıca "Sahil Düzenlemesi" kapsamında başlatılan yol açma çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Bölgenin ulaşımını rahatlatacak çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte sahil hattının daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Öte yandan Çamlıçay Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde yürütülen yol açma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla birlikte bölgedeki ulaşım konforunun artırılması ve kent içi ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Urla merkezinde ise altyapı çalışmaları sonrasında yollarda oluşan bozulmaların giderilmesi için bakım ve onarım çalışmaları sürdürülüyor. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, geçtiğimiz günlerde Gediz yetkilileri ile birlikte sahada incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi. Başkan Balkan, altyapı çalışmaları tamamlanan yolların en kısa sürede sağlıklı ve güvenli hale getirilmesinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Urla Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir bir kentte yaşamalarını sağlamayı hedefliyor.

Başkan Selçuk Balkan: "Urlamızın geleceği için sahadayız"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve kentimizi daha konforlu hale getirmek için ekiplerimizle birlikte sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dere ıslahı çalışmalarımızla riskleri en aza indirirken, yol açma ve yol yenileme çalışmalarımızla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyoruz. Tüm yüklenici firmalar ile koordinasyon içerisinde altyapı sonrası bozulan yolların en kısa sürede sağlıklı duruma kavuşması için süreci yakından takip ediyoruz. Urlamızın her mahallesinde, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve kentimizin geleceğini güvence altına almak için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
