Urla Belediyesi ve Kooperatiften Yerel Kalkınma İçin Protokol - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Urla Belediyesi ve Kooperatiften Yerel Kalkınma İçin Protokol

Urla Belediyesi ile Balıklıova Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, belediyeye ait 10 dönümlük zeytinlik alanın 10 yıllığına kooperatifin kullanımına verilmesi için iş birliği protokolü imzaladı. Bu anlaşma, yerel üretimi ve ekonomiyi desteklemek amacıyla yapıldı.

14.05.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Urla Belediyesi ile Balıklıova Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, belediyeye ait 10 dönümlük zeytinlik alan 10 yıllığına kooperatifin kullanımına verildi. İmza töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Bu imza emeğe, yerelden kalkınmaya ve dayanışmaya atılmış bir imzadır" dedi.

Urla Belediyesi ile Balıklıova Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokol kapsamında, Balıklıova Mahallesi sınırlarında yer alan, belediyeye ait iki parselden oluşan toplam 10 dönümlük zeytinlik alan, 10 yıllığına kooperatifin kullanımına tahsis edildi. Bu iş birliğiyle, zeytin alanında üretim ve verimin artırılması, ürünlerin bakımı, toplanması, işlenmesi ve marka değerinin oluşturulması hedefleniyor. Protokol, sadece üretimi değil aynı zamanda köylünün kendi malını, yine kendi elleriyle işlemesine olanak tanıyor. Kooperatif bu alanlarda ağaçların bakımını yapacak, hasadını gerçekleştirecek ve elde edilen ürünleri katma değeri yüksek hale getirerek kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak.

"Üreticimizin yanında duruyoruz"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, protokol töreninde yaptığı açıklamada tarıma ve kooperatifçiliğe verdikleri önemin altını çizdi:

"Urla, bereketli toprakları, köklü üretim kültürü ve emek veren insanlarıyla her zaman tarımın kalbinde bir yer oldu. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana bu potansiyeli desteklemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kooperatifler, bu yolda en önemli aktörlerden biri. Balıklıova Kooperatifimiz ile yaptığımız bu protokol, üretimin güçlenmesi ve köylümüzün kendi topraklarında daha etkin bir rol alması adına çok kıymetli bir adım. Attığımız imza, sadece bir kağıda değil; yerelden kalkınmaya, emeğe, dayanışmaya atılmış bir imzadır. Daha önce Gülbahçe, Özbek, ve Kadıovacık'ta olduğu gibi, şimdi Balıklıova'da da üreticimizin yanında duruyoruz. Sadece zeytin değil; enginardan otlara kadar, Urla'nın bütün doğal zenginliklerini koruyarak üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Kooperatifçilik ruhunu yeniden canlandırmak, üreticimizi desteklemek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek bizim önceliğimiz. Balıklıova'daki bu 10 dönümlük zeytinlik, üreticiye değil sadece; bu topraklara, bu kültüre ve bu mirasa bir emanettir. Bu emaneti birlikte büyüteceğiz."

"İstihdama katkı sağlayacak"

Balıklıova Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Atila Oğultekin de protokol sonrası konuşan Başkan Balkan, "Balıklıova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak daha önceden köy olan Balıklıovamız geçmiş dönemde yapılan kanunla birlikte mahalle olunca köyümüze ait olan tarımsal kullanım alanları doğal olarak belediyemize geçti. Sağolsun Başkanımız Selçuk Balkan seçim vaadi olarak köylünün toprağı köylüde kalacak diyerek bizlere bu protokollerin müjdesini vermişti. İmzaladığımız protokolle köyümüze ait olan zeytinlik alanın kullanımı tekrar kooperatifimize verilmiş oldu. Bu protokolle üreticimiz kendisine tahsis edilen yerde üretim yapacak ve köyümüzde istihdam sağlayıp artı değer yaratmış olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Urla Belediyesi, Yerel Haberler, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Tarım, Urla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla Belediyesi ve Kooperatiften Yerel Kalkınma İçin Protokol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:43:57. #7.11#
SON DAKİKA: Urla Belediyesi ve Kooperatiften Yerel Kalkınma İçin Protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.