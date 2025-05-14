Urla Belediyesi ve Kooperatiften Yerel Kalkınma İçin Protokol

(İZMİR)- Urla Belediyesi ile Balıklıova Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, belediyeye ait 10 dönümlük zeytinlik alan 10 yıllığına kooperatifin kullanımına verildi. İmza töreninde konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Bu imza emeğe, yerelden kalkınmaya ve dayanışmaya atılmış bir imzadır" dedi.

Urla Belediyesi ile Balıklıova Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Yapılan protokol kapsamında, Balıklıova Mahallesi sınırlarında yer alan, belediyeye ait iki parselden oluşan toplam 10 dönümlük zeytinlik alan, 10 yıllığına kooperatifin kullanımına tahsis edildi. Bu iş birliğiyle, zeytin alanında üretim ve verimin artırılması, ürünlerin bakımı, toplanması, işlenmesi ve marka değerinin oluşturulması hedefleniyor. Protokol, sadece üretimi değil aynı zamanda köylünün kendi malını, yine kendi elleriyle işlemesine olanak tanıyor. Kooperatif bu alanlarda ağaçların bakımını yapacak, hasadını gerçekleştirecek ve elde edilen ürünleri katma değeri yüksek hale getirerek kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak.

"Üreticimizin yanında duruyoruz"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, protokol töreninde yaptığı açıklamada tarıma ve kooperatifçiliğe verdikleri önemin altını çizdi:

"Urla, bereketli toprakları, köklü üretim kültürü ve emek veren insanlarıyla her zaman tarımın kalbinde bir yer oldu. Biz de göreve geldiğimiz günden bu yana bu potansiyeli desteklemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kooperatifler, bu yolda en önemli aktörlerden biri. Balıklıova Kooperatifimiz ile yaptığımız bu protokol, üretimin güçlenmesi ve köylümüzün kendi topraklarında daha etkin bir rol alması adına çok kıymetli bir adım. Attığımız imza, sadece bir kağıda değil; yerelden kalkınmaya, emeğe, dayanışmaya atılmış bir imzadır. Daha önce Gülbahçe, Özbek, ve Kadıovacık'ta olduğu gibi, şimdi Balıklıova'da da üreticimizin yanında duruyoruz. Sadece zeytin değil; enginardan otlara kadar, Urla'nın bütün doğal zenginliklerini koruyarak üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Kooperatifçilik ruhunu yeniden canlandırmak, üreticimizi desteklemek ve yerel ekonomiyi güçlendirmek bizim önceliğimiz. Balıklıova'daki bu 10 dönümlük zeytinlik, üreticiye değil sadece; bu topraklara, bu kültüre ve bu mirasa bir emanettir. Bu emaneti birlikte büyüteceğiz."

"İstihdama katkı sağlayacak"

Balıklıova Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Atila Oğultekin de protokol sonrası konuşan Başkan Balkan, "Balıklıova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak daha önceden köy olan Balıklıovamız geçmiş dönemde yapılan kanunla birlikte mahalle olunca köyümüze ait olan tarımsal kullanım alanları doğal olarak belediyemize geçti. Sağolsun Başkanımız Selçuk Balkan seçim vaadi olarak köylünün toprağı köylüde kalacak diyerek bizlere bu protokollerin müjdesini vermişti. İmzaladığımız protokolle köyümüze ait olan zeytinlik alanın kullanımı tekrar kooperatifimize verilmiş oldu. Bu protokolle üreticimiz kendisine tahsis edilen yerde üretim yapacak ve köyümüzde istihdam sağlayıp artı değer yaratmış olacağız" dedi.