Urla\'da gözaltına alınan 2 zanlının adresinde 102 gram sentetik uyuşturucu bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen G.A. ve A.İ'nin Bademler Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını belirledi.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı.

Aramalarda 102 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, muşta, tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.