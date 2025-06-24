İzmir'in Urla ilçesinde, bir sitenin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 22 Haziran'da Zeytinler Mahallesi'nde, bir sitede kiraladıkları villada tatil yapan Sarıl ailesinin 3 yaşındaki kızları Nazlı Sarıl, bahçedeki havuza düştü.
Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, ailesinin durumu fark etmesiyle havuzdan çıkarıldı. Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Nazlı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Urla'da Havuzda Boğulan 3 Yaşındaki Kız Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?