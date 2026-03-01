Urla Demircili Koyu'nda "Kaçak Hurda Gemi" Nöbeti Devam Ediyor - Son Dakika
Urla Demircili Koyu'nda "Kaçak Hurda Gemi" Nöbeti Devam Ediyor

01.03.2026 14:56  Güncelleme: 17:40
Urla'nın Demircili Koyu'na izinsiz çekilen ve göçmen kaçakçılığına karıştığı iddia edilen 'Gökbey' adlı hurda geminin kaldırılması için başlatılan eylemler devam ediyor. Belediye Başkanı Selçuk Balkan, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

(İZMİR) - Urla'nın Demircili Koyu'nda izinsiz şekilde kıyıya çekilen ve burada sökülmek istenen "Gökbey" adlı hurda geminin kaldırılması için başlatılan eylemler devam ediyor. Koydaki eylemde konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, geminin göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve buna ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, "Geminin karıştığı göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili Muğla'da mahkeme görüldü. Tebligat aşamasından sonra gerekli müdahale yapılacak" dedi.

Urla'nın Demircili Koyu'nda izinsiz şekilde kıyıya çekilen ve burada sökülmek istenen "Gökbey" adlı hurda gemiye yönelik tepkiler büyüyor.

Yaklaşık 2 ay önce kıyıya çekilerek başlatılmak istenen kaçak gemi söküm faaliyetine karşı çevre gönüllülerinin başlattığı eylemler devam ediyor. Urla Belediyesi ve Urla Kent Konseyi'nin de aralarında olduğu çevre örgütleri ve sivil toplum kuruluşları yine Demircili Koyu'nda bir araya gelerek kaçak söküme karşı ses yükseltti ve geminin Aliağa'daki lisanslı tesislerde sökülmesi taleplerini yinelediler.

Eyleme, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da destek verirken Balkan, gemiye ilişkin "göçmen kaçakçılığı" iddialarıyla yürütülen davanın sonlara yaklaştığı bilgisini verdi.

Başman: "Şamandırayla çevrelenmesini hala bekliyoruz"

Urla Kent Konseyi Başkanın Hadi Başman, gemiye ilişkin taleplerinin hala karşılanmadığını belirterek, "Gemi hala burada duruyor. Mahkeme sonuçlandı diye duyduk, inşallah önümüzdeki günlerde çekip götürecekler. Sintine suyu yayılmasın diye geminin etrafının şamandırayla çevrelenmesini hala bekliyoruz. Tüpler hala orada duruyor. Değişen hiçbir şey yok" dedi.

Balkan: "Gemi göçmen kaçakçılığı olayına karışmış"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, geminin tutulduğu yerden Demircili Koyu'na getirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Urla Kaymakamımız konuyu yakınen takip ediyor. Geminin karıştığı göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili Muğla'da mahkeme görüldü. Tebligat aşamasından sonra gerekli müdahale yapılacak. Geminin içerisinde bir sintine var. Sızmaması adına şamandırayla önlem alınması ve crane ile çekilmesi gerekiyor. Sığacık'ta el konulmuş bir gemi ve kaş göz arasında salınıverildi, buraya geldi. Biz sahip çıkmasak oldubittiye getirip burada parçalayıp götüreceklerdi. Milyonlarca insanın denize girdiği bu koyda direne direne bunu da kazanacağız."

Önen: "Bütün bir yöreye yayılır ve uzun süreli bir etkisi vardır"

Urla Belediye Başkan Vekili Mesut Önen ise geminin alandaki varlığı ve sökümünün etki alanının çok geniş olacağının altını çizerek şöyle konuştu:

"Bu gemi Çeşme'yi de etkileyecek. Bu ekosistemi bozmamak, deniz türlerini yok etmemek lazım. Her türün ekosistemde bir görevi vardır. Besin zinciriyle doğada devamlı devir eder. Buradaki ekosistemi zorlamamak, dengeyi bozmamak lazım. Buradaki kirlilik canlılarda ve deniz suyuyla bütün bir yöreye yayılır ve uzun süreli bir etkisi vardır. Yoksa keyfine eylem yapmıyoruz. Karasal ekosistemde burası birinci derece sit alanı. Bunları almak için buraya büyük büyük kepçeler gelecek. Buradaki tahribat ayrı, bir de denizdeki tahribat var. Bunu yapanlar bilinçli olarak yapıyor. Motorlarla bilinçli bir şekilde baştankaraya vuruyorlar. Bu gemi burada parçalanırsa, arkası gelir."

Çevre Mühendisi Halil Gezer de "Bu karşı çıkışımızı örgütlememiz lazım. Direne direne kazanacağız. Bu gemi buraya bilerek ve isteyerek getirilmişitir. Gemi kimindir, ne amaçla geldiğini de biliyoruz. Ama bunu resmi ağızlardan da duymak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

