İzmir'in Urla ilçesinde, kamyonunun kasasındaki çöplerin arasında 1,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Urla Yenice Otoyol Jandarma timleri, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Urla Gişelerinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.
Kamyon kasasında yapılan aramada, çöpler arasına gizlenmiş 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler olayla ilgili kamyon sürücüsü N.A'yı gözaltına aldı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Urla'da Kamyonda Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?