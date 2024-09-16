Urla'da Yasa Dışı Avcılığa Ceza

Güncel

İzmir'in Urla ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde yasa dışı avlandığı belirlenen 1430 kilogram hamsiye el konulurken, 3 kişiye 56 bin 153 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı su ürünleri avcılığına karşı yürüttükleri mücadele kapsamında Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yol güzergahında denetim gerçekleştirdi.

Denetim sırasında yasak dönemde avlandığı tespit edilen toplam 11 kilogram ahtapot, 3 kilogram deniz böceği ve su ürünleri üretim planlamasına dahil edilen ve kota uygulanan, yasa dışı avlanan 1430 kilogram hamsiye el konuldu.

Ekipler, denetimler sırasında 3 kişiye 56 bin 153 lira idari para cezası uyguladı.