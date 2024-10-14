Urla'nın Marka Değerleri Tarımla Güçlenecek

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ilçelerde tarımın güçlenmesi ve doğru kırsal kalkınma hamlelerinin hayata geçirilmesi için başlattığı koordinasyon toplantıları Urla ile devam etti. Urla'nın dünya çapında markalaşan değerlerini güçlendirecek çalışmalara ağırlık vereceklerini söyleyen Başkan Tugay, "Urla'nın arayıp da bulamayacağımız değerleri var. Festivaliyle yarışmalarıyla, sempozyumlarıyla, uluslararası buluşmalarıyla Urla'yı merkez haline getirebiliriz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmir genelinde tarımsal verimliliği artırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için başlattığı koordinasyon toplantıları Bergama, Kınık ve Dikili'nin ardından Urla'da devam etti. Urla Belediyesi'nin Urit Tesisi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar, büyükşehir ve ilçe belediyesi yöneticileri katıldı. Toplantı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Çavdar'ın sunumuyla başladı. Ziya Çavdar, Urla ve Yarımada bölgesinin tarımsal verimliliği, mevcut tarımsal ve hayvansal veriler, bölgedeki kooperatifler, yürütülen tarımsal destek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tugay: "Urla'nın değerleri arayıp bulamayacağımız şeyler"

Toplantıda konuşan Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin doğru planlama için çiftçi envanteri çıkaracağını belirterek, Urla'nın dünya çapında markalaşan değerlerine dikkat çekti. İlçede tarımın gerilediğine, imar ve turizm baskına işaret eden Başkan Tugay, "Buna baskı gözüyle mi bakmamız lazım; bu konuları iyi düşünmemiz gerekiyor. Urla'nın yerleşim yeri olarak tercih edilmesi, burada gastronominin gelişiyor olması, gastronomi şehri olma yönünde önemli ilerlemeler sağlamış olması, bunların her birisi arayıp da bulamayacağımız, kolay elde edilemeyecek şeyler. Biz de buradan yola çıkarak Urla'nın bağcılığını, şarapçılığını, zeytinciliğini ve zeytinyağını, gastronomisini destekleyecek şeyler yapmalıyız. Urla'da gastronomiyi besleyecek farklı alternatif ürün deseni ekimini destekleyecek bir politika mı gütmeliyiz diye düşünmeden edemiyorum. Burada işin romantizmine ve konvansiyonel bakış açısına değil de biraz daha gerçekten şehrin katma değeri güçlü kısmına yönelmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Agro turizm için Urla'yı işaret etti

Agro turizm alanında Urla'nın değerlerine işaret eden Başkan Tugay, "Urla şarapçılıkta marka. Bağcılığın, şarapçılığın ve yeni ürünlerin gelişimi için bir araştırma merkezi oluşturulmasını teşvik edebiliriz. Aynı şeyi zeytin ve zeytinyağı için yapabiliriz. Her bir konunun Ar-Ge'si var, iletişim boyutu var, kültürel boyutu var. Burada büyük bir karşılık bulabilir. Festivaliyle yarışmalarıyla, sempozyumlarıyla, uluslararası buluşmalarıyla Urla'yı merkez haline getirebiliriz. Zeytinle ilgili Türkiye'deki en iyi festivali burada yapabiliriz. Agro turizm için bana İzmir'de bir yer bulun deseniz ben Urla'yı gösteririm" ifadelerini kullandı.

"Kompost tesisimiz mutlaka olmalı"

Urla'da kompost tesisi ihtiyacına değinen Başkan Tugay, "Burada bir kompost tesisimiz mutlaka olmalı. Bunun için derhal bir yer bulmalıyız ve orada kompost üretimine geçmemiz lazım. Urlalılara atıklarınızı ayırın desek bize çok kolay yardımcı olurlar. Her bölgenin dokusuna uygun çalışma yapmamız lazım. Bakırçay'da ayrı planlama, Küçük Menderes'te ayrı planlama, Seferihisar'ın köylerinde ayrı planlama, Urla'da farklı bir planlama yapmamız lazım. Doğal Yaşam Köyü'nü bir an önce derleyip toparlamak lazım" dedi.

"Her yerde bir üretici pazarı olmalı"

Üretici pazarları için çağrı yapan Başkan Tugay, "Her yerde önerdiğim şey üretici pazarları. Bu pazarlar varsa da geliştirmemiz, daha ünlü hale getirmemiz lazım. Bu konu diğer kırsal bölgelerde olduğu kadar Urla için de önemli. Her yerde bir üretici pazarı olmalı ve onu ünlü hale getirmemiz lazım. Erişimi kolaylaştırmalıyız, çekici hale getirmeliyiz. Urla'daki üretici pazarını bütün İzmir bilmeli. Erişimi kolaylaştırmamız lazım" diye konuştu.

Balkan: "Tarlada çalışan 50 yaşın altında çiftçi kalmadı"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Urla'da yürütülen tarımsal faaliyetler ve tarımda yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aktardı. Selçuk Balkan, "Urla bir tarım kenti değil artık. Ama bu küçük ölçekli işletmeleri desteklemeyeceğiz anlamına gelmiyor. Tarlada çalışan 50 yaşın altında çiftçi kalmadı. Enginar üreticilerine pazarlama için gittiğimizde toplayacak kişi bulamıyoruz. Stratejik Plan'da tarımsal projelere ağırlık verdik. Urla tarımı, gastronomi turizmine ve agro turizme odaklı. Bademler Köyü'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu büyük bir yaşam köyü, büyük bir kooperatif var. Orayı yeniden hareketlendirmemiz lazım. Tarım yapmak için yurt dışından gelen aileler var. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 yıl içinde 44 bin zeytin ve meyve fidanı dağıtıldı. Urla'da hayvancılıkta 30 kat bir azalma var. Sakız koyunu Urla'da büyük bir öneme sahip. Son dönemde arıcılık faaliyetleri artmaya başladı. Büyükşehir'in balıkçılık yapanlar için verdiği destekler çok işe yaradı. Bordo bulamacı uygulamasının eğitimlerini sıklaştırmamız lazım. En önemli projemiz belediyemize kalan parsellerde tarım yapmak. Kooperatiflere vererek o bölgelerde zeytincilik ve tarım faaliyetlerinin yapılmasını hedefliyoruz. Üretici pazarlarını teşvik etmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Urla gastronomisi tarımla desteklenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, önümüzdeki süreçte Urla'dan gelen talepler doğrultusunda çilek, kuşkonmaz, ejder meyvesi gibi gastronomiye yönelik gelir getirisi yüksek yeni ürünlerin yetiştirilmesine destek vermeyi planlıyor. Yine bölgede üretilecek ürünlerin işlenerek katma değerli ürünlere çevrilmesi için üreticilere verilen eğitimler artırılacak. Zeytin verimliliğinin artırılması için çalışmalar yürütülecek. Şarapçılığın ve bağcılığın gelişimi desteklenecek. Urla'da sakız koyunu ırkının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Bölgede arıcılığın ve balıkçılığın gelişimi için de çalışmalar planlanmaya ve hayata geçirilmeye devam edecek.

İlçe ilçe tarımsal kalkınma

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent tarımını geliştirmek için ilçe belediyeleri ile bir araya gelerek kırsal için en doğru kalkınma programlarını hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda Bergama, Kınık ve Dikili'nin ardından dördüncü toplantı Urla'da gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin gerçekleştiği 20 ilçede toplantıları sürdürecek. Toplantılarda alınan veriler ışığında ilçelerle ortak çalışma bağı güçlendirilerek ilçe ve havza bazlı sorunların tespiti yapılıp yeni projeler hayata geçirilecek. Böylelikle doğru yatırım olanakları kullanılarak sürdürülebilir bir kalkınma planı oluşturulacak.