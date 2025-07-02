Urumqi'de 2025 Avrasya Fuarı Rekor Katılımla Gerçekleşti

URUMQİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi kentinde düzenlenen 2025 (Çin) Avrasya Emtia ve Ticaret Fuarı, önemli ekonomik kazanımlar sağlarken uluslararası alanda da etkisini artırdı.

Organizatörlerin çarşamba günü yaptıkları açıklamaya göre fuar boyunca 417,9 milyar yuan (yaklaşık 58,4 milyar ABD doları) değerinde toplam 365 ekonomik ve ticari işbirliği projesine yönelik sözleşme imzalandı. 1,89 milyar yuan tutarındaki yerinde satışlara ek olarak 3.25 milyar yuan değerinde de ön anlaşma yapıldı. Yaklaşık 260.000 kişinin ziyaret ettiği fuarda 65 ticaret ve yatırım etkinliği düzenlendi.

Xinjiang Ticaret Departmanı Parti Sekreteri Li Xuan etkinliğin, rekor düzeydeki ölçeğinden küresel ölçekte büyüyen etkisine kadar kaydettiği başarılara ve öncü sektörlere odaklanmasına dikkat çekti.

50 ülke ve bölgeden katılımcıları ağırlayan fuara Etiyopya, Zambiya, Komorlar ve Senegal'den de ilk kez katılım oldu. Toplam 27 ülke fuarda kendi pavyonlarıyla yer aldı. Bu yıl düzenlenen fuar, 10.000'den fazla kayıtlı alıcı ve profesyonel katılımcıyla önceki yıllardaki alıcı ve katılımcı sayılarının toplamını geride bıraktı.

Li ayrıca bu yıl ilk kez tanıtılan stratejik yükselen sektörler alanı gibi içerik yeniliklerine de dikkat çekti. Bu bölümde yapay zeka, alçak irtifa ekonomisi ve yeni nesil ekran teknolojilerindeki gelişmeler ön plana çıktı.

Fuarda düzenlenen dijital teknoloji sergilerinde yapay zeka modelleri, sanal gerçeklik uygulamaları ve akıllı cihazlar yer alırken yoğun ilgi gören yapay zeka alanında ise biyonik insansı robotlar ve akıllı protez eller sergilendi.

140.000 metrekareye ulaşan rekor büyüklükteki bir alanda düzenlenen fuar, yurtiçi ve yurtdışından 1.800'den fazla katılımcıyı ağırladı.