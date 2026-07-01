Urumqi'de Rekor Katılımlı Fuar Tamamlandı - Son Dakika
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Urumqi'de Rekor Katılımlı Fuar Tamamlandı

Urumqi\'de Rekor Katılımlı Fuar Tamamlandı
01.07.2026 12:04
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9. Çin-Avrasya Fuarı, 3100'den fazla katılımcıyla rekor katılımla sona erdi.

URUMQİ, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenen 9. Çin- Avrasya Fuarı sona erdi. Pazartesi günü tamamlanan fuar rekor düzeyde katılıma sahne oldu.

Fuarın organizatörlerinin salı günü yaptığı açıklamaya göre, 25-29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen fuara 3.100'den fazla yerli ve yabancı kurum ve şirket katıldı. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek katılımı anlamına geliyor. Fuara katılan 49 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 27'si kendi ulusal pavyonlarını kurdu. 2.000'in üzerinde yabancı katılımcı ve alıcı iş görüşmeleri yürütmek üzere fuarda hazır bulunurken, yerli profesyonel alıcı sayısı 23.700'e ulaştı.

Xinjiang Uluslararası Fuar İşleri Bürosu Başkan Yardımcısı Xu Yeping, "Fuara yönelik uluslararası ilginin sürekli artması, piyasa aktörlerinin niteliğinin yükselmesi, arz ve talep arasındaki eşleştirme verimliliğinin gelişmesinin yanı sıra katılımcıların aktif iştiraki ve istekli müzakereleri, Avrasya'da işbirliğinin umut vadeden bir geleceği olduğunun en somut kanıtıdır" dedi.

Resmi verilere göre, beş gün süren fuar toplam 329.300 ziyaret alırken, bunların yaklaşık 10.000'ini yurtdışından gelen ziyaretçiler oluşturdu.

Fuar kapsamında üst düzey diyaloglardan ülkelere özel oturumlara ve sektör eşleştirme etkinliklerine kadar uzanan 80'den fazla ekonomi ve ticaret etkinliği düzenlendiğini kaydeden Bölge Ticaret Departmanı Başkan Yardımcısı Li Hongqi, yeni sınır ötesi ticaret modellerinin fayda sağlamayı sürdürdüğüne dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Etkinlikler, Avrasya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urumqi'de Rekor Katılımlı Fuar Tamamlandı - Son Dakika

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