Uşak Banaz\'da alev alan alkollü içki yüklü tırdan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Uşak Banaz'da alev alan alkollü içki yüklü tırdan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Banaz'da Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda alkollü içki yüklü tır bariyere çarpıp devrilerek alev aldı, sürücü yaralandı. Yangın otluk ve ağaçlık alana sıçradı, ekiplerce söndürüldü; yaralı sürücü Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı, kapanan yol açıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra devrilen ve alev alan tırın sürücüsü yaralandı.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda ilerleyen E.T. (34) yönetimindeki 33 BFP 866 plakalı, alkollü içki yüklü tır, Hamamboğazı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen tır alev aldı. Yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımıyla tırdan çıkartıldı.
Kısa sürede büyüyen alevler kara yolunun kenarındaki otluk ve ağaçlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, ekiplerce söndürüldü. Tır, kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.
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