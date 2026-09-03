Uşak Banaz'da otomobil takla attı, 66 yaşındaki sürücü ağır yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde Derbent köyü yakınlarında otomobilin takla atması sonucu sürücü N.K. (66) yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
N.K. (66) yönetimindeki 06 S 1935 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında yol kenarındaki taşa çarpıp takla attı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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