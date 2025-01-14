Uşak Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
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Uşak Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında

Uşak Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında

İsmet Çınar, AA'nın 2024 yılına damga vuran fotoğraflarını inceleyip oy kullandı.

14.01.2025 16:17
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Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çınar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını seçen Çınar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Haber" kategorisinde ise Muhammed Selim Korkutata'nın "Gün doğumunda İHA" fotoğrafını tercih etti.

Çınar, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" başlıklı fotoğrafına, "Spor" kategorisinde de Hakan Akgün'ün "Kartallar" fotoğrafına oy verdi.

Anadolu Ajansının çalışmalarının çok değerli olduğunu belirten Başsavcı Çınar, başta Gazze ve Lübnan olmak üzere dünyanın birçok yerinde çektiği fotoğrafların tarihe iz bırakacağını söyledi.

Çınar, "Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafların da orada yaşanan birçok şeyi ortaya koyduğunu ifade ederek, AA'nın başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Başsavcı, Güncel, Çınar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

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