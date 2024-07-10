Uşak Belediyesi, İsmetpaşa Caddesi'ndeki cephe düzenlemesinin masraflarını karşılayacak - Son Dakika
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Uşak Belediyesi, İsmetpaşa Caddesi'ndeki cephe düzenlemesinin masraflarını karşılayacak

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İsmetpaşa Caddesi'nde geçen dönem yapılan cephe düzenlemesinin masraflarının Belediye tarafından karşılanacağını açıkladı. Yalım, ayrıca otopark sorununu çözmek, Atatürk Anıtı çevresini yenilemek ve ödeme noktalarını arttırmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

10.07.2024 18:37  Güncelleme: 19:52
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(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İsmetpaşa Caddesi'nde geçen dönem yapılan cephe düzenlemesinin masraflarının, Belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İslice, Kurtuluş ve Durak mahallelerinde kalan İsmetpaşa ve Orhan Dengiz caddeleri üzerinde bulunan mülk sahipleri ve esnafı ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Yalım, cephe düzenlemeleri ve bölgelerde hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

Başkan Yalım, "Burada gerçekleştirilen çalışmalarda esnaflarımızdan ve mülk sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Temmuz ayı Belediye Meclisi'nde alınan karar ile tüm masraflar Uşak Belediyesi tarafından karşılanacaktır" dedi.

"Otopark sorunu ortadan kalkacak"

Valilik binası arkasında bulunan arazi ile ilgili otopark çalışmasını hızlandırdıklarını belirten Başkan Yalım, "Bölgede yaşanan otopark sorununu ortadan kaldıracağız. En kısa zamanda otopark sayısını arttıracağız. 2025 yılı sonunda Atapark civarında eksi 4 veya eksi 5 katlı bin araçlık bir otopark projemiz mevcut ancak şuanki önceliğimiz Valilik Binası arkasında bulunan otopark çalışmalarını tamamlamak" diye konuştu.

"Atatürk Anıtı çevresi yenilecek"

15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Atatürk Anıtı çevresinde bulunan alanın yenileneceğinin de altını çizen Başkan Yalım, "En kaliteli mermerler ve taşlar kullanılarak, 1 Eylül Uşak'ın Kurtuluş gününe kadar alanı bitirmek istiyoruz. Yeni modern bir heykel önü görüntüsünü sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Ödeme noktalarının sayısını arttırılacak

Eski Belediye binası başta olmak üzere şehrin bir çok noktasında ödeme noktaları açacaklarını belirten Başkan Yalım, vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştıracaklarının altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak Belediyesi, İsmetpaşa Caddesi'ndeki cephe düzenlemesinin masraflarını karşılayacak - Son Dakika

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