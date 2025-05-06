Uşak Belediyesi, Narin Gündüz Bakım Evi'ni Hizmete Açtı

(UŞAK) - Uşak Belediyesi, Dikilitaş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Narin Gündüz Bakım Evi'ni bugün düzenlenen törenle hizmete açtı. Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Hayat şartlarının bu kadar zor olduğu bir dönemde evlatlarımızın iyi bir eğitim alması için biz belediye olarak bu görevi üstlendik" dedi.

Dikilitaş Mahallesi Şehit Eren Bülbül Mahalle Konağı'nın içerisinde yer alan Narin Gündüz Bakım Evi'nin açılışına Başkan Yalım'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, Banaz Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Refik Tuncay, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Yalım, verdikleri sözü tutarak her mahalleye bir gündüz bakım evi açma projelerini birer birer gerçekleştirdiklerini söyledi. Mahalledeki vatandaşların tüm ihtiyaçlarını gözettiklerini belirten Başkan Yalım, "İşimiz gücümüz Uşak" diyerek muhtarlık aracılığıyla mahalle sakinlerinin tüm beklentilerini hizmete dönüştürdüklerini kaydetti.

"Merkezin adı da çok önem taşıyor"

Narin Gündüz Bakım Evi'nin çocuklar için çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Yalım, "Hayat şartlarının bu kadar zor olduğu bir dönemde evlatlarımızın iyi bir eğitim alması için biz belediye olarak bu görevi üstlendik. Ayrıca bu önemli merkezin adı da çok önem taşıyor. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tüm mahalle sakinlerimize ve kentimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan ise çalışan annelerin işlerini kolaylaştırmak için bu tür kurumların önemine vurgu yaptı.

İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, "Tüm engellemelere rağmen Başkanımız Sayın Özkan Yalım halka inen çalışmalarla ve ihtiyaca yönelik hizmetlerle öne çıkıyor. Bizler de kendisini destekliyoruz ve bundan böyle de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Serap Saruhan, "Bu merkezi açarak sadece çocuklarımıza verdiğimiz sevgiyi değil aynı zamanda kadınlarımıza verdiğimiz desteği ve toplumsal sorumluluğumuzu da ifade etmiş oluyoruz" diye konuştu.

Dikilitaş Mahalle Muhtarı Ümmü Sülün ise tüm mahalle sakinleri adına Başkan Yalım'a teşekkürlerini sunarak, emeği geçen herkese minnettar olduklarını dile getirdi.

Renkli görüntülere sahne olan açılış töreninin ardından merkezin içini gezen Başkan Yalım ve beraberindeki heyet, merkezde incelemelerde bulundu. Çocukların güvenliği ve sağlığı için dikkatle tasarlanan merkezi basına tanıtan Başkan Yalım, burada görev yapacak personelin alanında uzman ve tecrübeli eğitimcilerden oluştuğu bilgisini verdi. Özellikle çalışan anneler için evlatlarını güvenle bırakabilecekleri bir tesis inşa ettiklerinin altını çizen Yalım, merkezde çocukların okul öncesi öğrenme becerilerinin de ciddi şekilde artacağını sözlerine ekledi.

Narin Gündüz Bakım Evi içerisinde iki adet modern sınıf ve bir adet renkli oyun odası yer alıyor. Uyku odası da bulunan bakım evinde, çocukların dengeli beslenmesi için üç öğün yemek çıkıyor.