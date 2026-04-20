Uşak Belediyesi'ne Yönelik "Yolsuzluk" ve "Rüşvet" Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 25 Gözaltı

Haber: Mehmet Alperen CİNCİ

(UŞAK) - Uşak Belediyesi'ne ilişkin "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddialı soruşturma kapsamında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban'ın da arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyonda CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşak Belediye Meclisi Üyesi ve Uşakspor A.Ş. Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek'in yanı sıra bazı belediye çalışanları, gece kulübü işletmecileri ve kentte faaliyet gösteren iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Uşak Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mart'ta düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu bazı kişiler gözaltına alınmış, Yalım ile birlikte 9 kişi tutuklanmıştı.

Yalım, daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.