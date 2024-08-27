Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor

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(UŞAK) - Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Uşak halkı, kurtuluş çoşkusunu hep birlikte yaşamaya hazırlanıyor. Kurtuluş Günü etkinlikleriyle Uşak halkında milli birlik ve beraberlik duygusunu canlandırmak isteyen Uşak Belediyesi, detaylı bir program hazırladı. Binlerce insanın katılımıyla gerçekleştirilecek renkli kortej yürüyüşü, zafer destanını anlatan "Kurtuluş" tiyatro oyunu, kurtuluş temalı fotoğraf sergisi ve çeşitli etkinliklerin olduğu programda milli mücadele ruhu işlenecek.

İlk olarak 29 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'da Atatürk Kültür Merkezi'ne giden sanatseverler, Uşak Buluşması Resim Sergisi'ni görme şansı yakalayacak. 30 Ağustos Zaferi kutlamaları için ise resmi protokol ile Dumlupınar anıtında gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından; 31 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde "Kurtuluş" tiyatro oyunu sergilenecek. Saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Kent Orkestrası'nın performansıyla buluşacak Uşak halkı, saat 21.30'da ise Hatice Kunan'ın sahnesiyle enerjiye ortak olacak.

Etkinliklerin son günü olan 1 Eylül günü saat 19.00'da başlayacak Kurtuluş Korteji ile kentin şanlı tarihi onurlandırılacak. Renkli ve kalabalık kortejin ardından saat 19.30'da Tiritoğlu Parkı'nda açılacak "Kurtuluş" fotoğraf sergisi ile nostalji kapıları aralanacak. Saat 20.30'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda "Grup Birinci Kat" eşliğinde alternatif müziğin tadına varacak müzikseverler, saat 22.00'da Türk Rock müziğinin eğlenceli grubu "Necati ve Saykolar"ın sahnesiyle enerjiyi zirveye taşıyacak.