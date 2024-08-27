Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor

Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

27.08.2024 15:43  Güncelleme: 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(UŞAK) - Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kent genelinde büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Uşak halkı, kurtuluş çoşkusunu hep birlikte yaşamaya hazırlanıyor. Kurtuluş Günü etkinlikleriyle Uşak halkında milli birlik ve beraberlik duygusunu canlandırmak isteyen Uşak Belediyesi, detaylı bir program hazırladı. Binlerce insanın katılımıyla gerçekleştirilecek  renkli kortej yürüyüşü, zafer destanını anlatan "Kurtuluş" tiyatro oyunu, kurtuluş temalı fotoğraf sergisi ve çeşitli etkinliklerin olduğu programda milli mücadele ruhu işlenecek.

İlk olarak 29 Ağustos Perşembe günü saat 18.00'da Atatürk Kültür Merkezi'ne giden sanatseverler, Uşak Buluşması Resim Sergisi'ni görme şansı yakalayacak. 30 Ağustos Zaferi kutlamaları için ise resmi protokol ile Dumlupınar anıtında gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından; 31 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde "Kurtuluş" tiyatro oyunu sergilenecek. Saat 21.00'de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Kent Orkestrası'nın performansıyla buluşacak Uşak halkı, saat 21.30'da ise Hatice Kunan'ın sahnesiyle enerjiye ortak olacak.

Etkinliklerin son günü olan 1 Eylül günü saat 19.00'da başlayacak Kurtuluş Korteji ile kentin şanlı tarihi onurlandırılacak. Renkli ve kalabalık kortejin ardından saat 19.30'da Tiritoğlu Parkı'nda açılacak "Kurtuluş" fotoğraf sergisi ile nostalji kapıları aralanacak. Saat 20.30'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda "Grup Birinci Kat" eşliğinde alternatif müziğin tadına varacak müzikseverler, saat 22.00'da Türk Rock müziğinin eğlenceli grubu "Necati ve Saykolar"ın sahnesiyle enerjiyi zirveye taşıyacak.

Kaynak: ANKA

Uşak Belediyesi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:43 Mardin’de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
12:57 Tüyler ürperten olay “Her nefis ölümü tadacaktır“ dediği anda kazaya karıştı Tüyler ürperten olay! "Her nefis ölümü tadacaktır" dediği anda kazaya karıştı
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 16:46:38. #1.13#
SON DAKİKA: Uşak Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü coşkuyla kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement