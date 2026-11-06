Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekim ayında 44 hükümlüyü yakaladı, cezaevine teslim etti

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekim ayında 44 hükümlüyü yakaladı, cezaevine teslim ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları ekim ayında da sürdü. Bu kapsamda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 hükümlü yakalandı ve işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Uşak'ta jandarma ekipleri aranan 44 hükümlüyü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar ekim ayında da devam etti. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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