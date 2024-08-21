Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Uşak'ın Eşme ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı

Uşak\'ın Eşme ilçesinde çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, Suriyeli iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.S., H.S., A.S., Y.S. ve E.T. isimli 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi bulunan E.T. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli ise kaçtı.

21.08.2024 23:17
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Uşak'ın Eşme ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde, husumetli oldukları iddia edilen Suriyeli uyruklu iki aile arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, M.S. (22), H.S. (32), A.S. (30), Y.S. (20) ve E.T. (22) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S, Y.S. ve E.T. buradaki müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

E.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, iki ailenin akraba olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Eşme, Güncel, Son Dakika

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