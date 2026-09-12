Uşak Sivaslı'da meşelikte çıkan yangın havadan ve karadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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Uşak Sivaslı'da meşelikte çıkan yangın havadan ve karadan kontrol altına alındı

Uşak Sivaslı\'da meşelikte çıkan yangın havadan ve karadan kontrol altına alındı
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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde Eldeniz köyü yakınlarındaki meşelik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgeye 7 helikopter, 20 arazöz, 5 iş makinesi ve 5 itfaiye ekibi sevk edilirken söndürme çalışmaları sürüyor.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eldeniz köyü yakınlarında meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 7 helikopter, 20 arazöz, 5 iş makinesi ve 5 itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak Sivaslı'da meşelikte çıkan yangın havadan ve karadan kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak Sivaslı'da meşelikte çıkan yangın havadan ve karadan kontrol altına alındı - Son Dakika
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