Uşak'ta 1 Ocak 2025'ten bu yana 9 bin 814 sahipsiz köpekten 1233'ü sahiplendirildi

Uşak'ta 1 Ocak 2025'ten bu yana 9 bin 814 sahipsiz köpekten 1233'ü sahiplendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak Valiliği, 1 Ocak 2025'ten bu yana kent genelinde 9 bin 814 sahipsiz köpeğin toplandığını açıkladı. Toplanan hayvanlardan 4 bin 942'si kısırlaştırılıp aşılandı, 1233'ü sahiplendirildi, 2 bin 878'i ise Doğal Yaşam Alanı'nda tutuluyor.
Uşak'ta sahipsiz köpeklere yönelik sahiplendirme ve koruma altına alma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince 1 Ocak 2025'ten bu yana kent genelinde 9 bin 814 sahipsiz köpeğin toplandığı belirtildi.
Köpeklerden 4 bin 542'sinin Uşak Belediyesi, 5 bin 272'sinin ise Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince toplandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Toplanan hayvanlardan 4 bin 942'si kısırlaştırılarak aşılanmış, 1233'ü sahiplendirilmiş, 2 bin 878'i ise Uşak Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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