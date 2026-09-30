Uşak'ta 1 Ocak 2025'ten bu yana 9 bin 814 sahipsiz köpekten 1233'ü sahiplendirildi

Uşak'ta sahipsiz köpeklere yönelik sahiplendirme ve koruma altına alma işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Uşak Valiliğinden yapılan açıklamada, Uşak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerince 1 Ocak 2025'ten bu yana kent genelinde 9 bin 814 sahipsiz köpeğin toplandığı belirtildi.

Köpeklerden 4 bin 542'sinin Uşak Belediyesi, 5 bin 272'sinin ise Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince toplandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Toplanan hayvanlardan 4 bin 942'si kısırlaştırılarak aşılanmış, 1233'ü sahiplendirilmiş, 2 bin 878'i ise Uşak Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.