Uşak'ta 120 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 120 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi

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Sivaslı'da bir evde yapılan aramada 120 kg kaçak tütün ve sigara malzemeleri bulundu.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir evde 120 kilogram kaçak tütün ile çeşitli sigara malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Sivaslı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir şüphelinin evinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda 120 kilogram kıyılmış tütün, 1600 dolu, 600 boş makaron, 44 elektronik sigara likidi, 32 nargile aroması ve 5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta 120 kg Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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