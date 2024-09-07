Uşak'ta 2 Milyon Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

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Uşak'ta bir tırda kerestelerin arasına gizlenmiş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesinde kerestelerin arasına gizlenmiş, tütünle doldurulmuş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.