Uşak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

(UŞAK)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uşak'ta coşkuyla kutlandı. Çocuk Kent Aktivite Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, palyaço, maskot, sportif aktiviteler, yarışmalar, halk dansları, yaratıcı atölyeler, sihirbaz gösterisi ve sahne performanslarıyla, bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uşak'ta coşkuyla kutlandı. Çocuk Kent'te Uşak Belediye Bandosu ve Kent Orkestrası'nın müzikleri eşliğinde başlayan program, palyaçolar, maskotlar, sportif aktiviteler, yarışmalar, halk dansları, yaratıcı atölyeler, sihirbaz gösterisi ve sahne performanslarıyla devam etti. Sürpriz hediyelerle dolu etkinliklerde çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım da bu özel günde çocukları yalnız bırakmadı. Etkinlik alanında çocuklarla ilgilenen Yalım, oyun alanlarında vakit geçiren miniklerle sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

"Ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz"

Başkan Yalım, kutlamaların ardında yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan. Hepimizin, kendi ailelerimizin, sizlerin ve geleceğimizin en kıymetlisi olan çocuklarımızın bayramı bugün. Öncelikle burada bulunan tüm gençlerimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Bayramınızı kutlarken, sizlerin ve ülkemizin geleceği için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Daha güzel bir Uşak'ta yaşamak, sizlerin sorunlarını azaltmak ve yaşam kalitenizi artırmak adına ekibimizle birlikte her gün gayretle çalışıyoruz. Bundan sonra da Uşak'ın ve siz değerli çocuklarımızın geleceği için, elimizden gelenin fazlasını yapmaya, canımızın ve kanımızın son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin daha huzurlu, daha mutlu bir kentte yaşamanız için buradayız. Bugün burada bizimle olduğunuz için başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak, çocuklarımızın bayramını kutladığınız için, bu güzel kalabalıkla bu anlamlı günü paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bu memlekette yaşamak, çalışmak ve sizlerle bu şehri paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun. Hepinize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız."