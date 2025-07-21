Uşak'ta 30 Hektar Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Uşak'ta 30 Hektar Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

21.07.2025 13:49
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Uşak'ta çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle 19 saatte kontrol altına alındı.

UŞAK'ta otlukta çıkan, ormana da sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 19 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 30 hektar orman zarar gördü.

Dağdemirler köyü Tozluburun mevkisindeki ormanda, dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla hava unsurlarının çalışmasına ara verildi.

Bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahaleye başlandı. Alevler, 1 uçak, 6 helikopter, 39 arazöz ile yapılan müdahale sonucu bugün saat 08.00 itibariyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 30 hektar orman zarar gördü. Bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta 30 Hektar Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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