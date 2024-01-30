Uşak\'ta 4 Bin 568 Yeşil Reçeteye Tabi Hap Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

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Uşak'ta 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hapın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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