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Uşak'ta 4 Bin 568 Yeşil Reçeteye Tabi Hap Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta 4 Bin 568 Yeşil Reçeteye Tabi Hap Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Uşak'ta yapılan bir operasyonda, 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

Uşak\'ta 4 Bin 568 Yeşil Reçeteye Tabi Hap Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı
30.01.2024 - 16:15,
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Uşak'ta 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hapın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 4 bin 568 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Uşak'ta 4 Bin 568 Yeşil Reçeteye Tabi Hap Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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