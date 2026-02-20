Uşak\'ta Araç Yangını

Uşak'ta alev alan cip kullanılamaz hale geldi.
M.E.G. (54) yönetimindeki 34 CPD 996 plakalı cip, İzmir-Uşak kara yolu Çınarcık köyü yakınlarında arızalandı.
Sürücünün emniyet şeridinde durdurduğu cipin ön kısmından duman yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede tüm cipi sardı.
Haber verilmesiyle olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, cip kullanılamaz hale geldi.
