Uşak'ta Atlı Cirit Turnuvasında Kaza

Uşak'ta düzenlenen geleneksel atlı cirit turnuvasında iki atın çarpışması sonucu ağır yaralanan sporcu hastaneye kaldırıldı.

Kalfa Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen Uşak Belediyesi 11. Geleneksel Atlı Cirit Turnuvası kapsamında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü ile Son Osmanlı Atlı Cirit Spor Kulübü karşılaştı.

Müsabakanın 27. dakikasında 1 Eylül Atlı Spor Kulübü sporcusu 32 yaşındaki V.G'nin bindiği at, rakip takımdan 19 yaşındaki A.A'nın atıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle atların devrildiği olayda V.G. kendi atının altında kaldı.

Ağır yaralanan V.G, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan sporcunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazada V.G'nin bindiği at da telef oldu.

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan müsabakaların yaşanan kaza nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.