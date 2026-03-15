Uşak\'ta Av Tüfeğiyle Vurulan Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Ayrancı köyü yakınlarında tarla yolunda bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yol kenarındaki çalılıklara çarparak duran traktörün sürücüsü Ekrem Çakmak'ın (59) av tüfeğiyle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında Çakmak ile husumetli olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.