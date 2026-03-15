Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Ayrancı köyü yakınlarında tarla yolunda bir kişinin vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yol kenarındaki çalılıklara çarparak duran traktörün sürücüsü Ekrem Çakmak'ın (59) av tüfeğiyle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma kapsamında Çakmak ile husumetli olduğu tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Av Tüfeğiyle Vurulan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?